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وقفة احتجاجية للقضاة لمساندة “عبد المجيد محمود”.. السبت

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وقفة احتجاجية للقضاة لمساندة “عبد المجيد محمود”.. السبت وقفة احتجاجية للقضاة لمساندة “عبد المجيد محمود”.. السبت

أعلن المستشار حمدي معوض رئيس لجنة الخدمات العامة بنادي القضاة، اليوم السبت أن أعضاء النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي 22 يونيو الجاري لمساندة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق أثناء استلامه الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم القضائي بعودته إلى منصبه وفقًا للقانون، ولتصحيح الأوضاع الخاطئة بالقانون.

وقال “معوض” إن مجلس القضاء الأعلى استجاب لمطالب جموع القضاة وأعضاء النيابة، وسوف يقوم بعرض مشروعات قوانين السلطة القضائية المرسلة إليه من مجلس الشورى على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء آرائهم حولها.

وأشار إلى أن اعتصام القضاة بنادي قضاة ما زال مستمرًا ولن يتراجعوا عنه حتى تتحقق مطالبهم بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من “الشورى”، وعرضه على مجلس النواب القادم.

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