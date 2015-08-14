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وزير الأوقاف: لن نمنع عقد القران بالمساجد.. والكاميرات للحفاظ على أمنها

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وزير الأوقاف: لن نمنع عقد القران بالمساجد.. والكاميرات للحفاظ على أمنها وزير الأوقاف: لن نمنع عقد القران بالمساجد.. والكاميرات للحفاظ على أمنها
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة لن تمنع عقد القران بالمساجد ما دام فى ضوء الضوابط الشرعية والتعليمات الإدارية، وأن تركيب الكاميرات بالمساجد هو للحفاظ على أمنها وسلامتها وقدسيتها.

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان رسمى، أن واجبنا أن نُيسّر للناس كل سبل الطاعة وما يحقق لهم أداءها أداء صحيحًا في سهولة ويُسر، بعيدًا عن الإفراط والتفريط، مضيفًا أن الوزارة لا تُضيّق على أى عمل دعوى أو اجتماعى، إنما تنظم هذه الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة منها، بعيدًا عن توظيف المساجد لأى أغراض خاصة أو شخصية أو انتخابية.

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مصر 365