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محافظ القاهرة: قدمنا لمجلس الوزراء مقترحات عن مستقبل مبنى الحزب الوطنى

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محافظ القاهرة: قدمنا لمجلس الوزراء مقترحات عن مستقبل مبنى الحزب الوطنى محافظ القاهرة: قدمنا لمجلس الوزراء مقترحات عن مستقبل مبنى الحزب الوطنى
أكد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة تضمه ووزيرى الإسكان والآثار، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط العمرانى، للتقدم بأفكار وبدائل تُطْرَح على مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مقر الحزب الوطنى، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى محمود سعد، فى برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن القرار النهائى والأخير سيكون لمجلس الوزراء، وأن من الأفكار المطروحة؛ تحويل المقر إلى حديقة كبيرة، وغيرها من المقترحات المُقَدَّمَة من قِبَل اللجنة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائى بشأن المبنى.

واشار محافظ القاهرة إلى أن المكسب المادى ليس هدف اللجنة المُشَكَّلَة فى المقام الأول، وإنما الفائدة العامة على الشعب المصرى، وأنه لن يتم بيع الأرض إلى جهة، وإنما الاستفادة واستثمار هذه المساحة الكبيرة والتى تقع فى مكان متميز أفضل استغلال، بما يعود بالنفع على المواطن المصرى، وبما لا يتعارض مع القانون.

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