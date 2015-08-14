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وكالة "أسوشيتد برس": أبو بكر البغدادى حاول اغتصاب فتاة أمريكية فى الأسر

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وكالة "أسوشيتد برس": أبو بكر البغدادى حاول اغتصاب فتاة أمريكية فى الأسر وكالة "أسوشيتد برس": أبو بكر البغدادى حاول اغتصاب فتاة أمريكية فى الأسر
ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى حاول اغتصاب الفتاة الأمريكية "كيلا مولر" بعدما قامت عناصر التنظيم باختطافها وإعلان مقتلها فى شهر فبراير الماضى.

وقال والدا الفتاة الأمريكية للوكالة، إن جهات أمنية أمريكية أبلغتها بذلك، موضحة أن الفتاة الأمريكية اختطفت على أيدى أبو سياف وزوجته، وفى إحدى الغارات الأمريكية تم قتله فى سوريا وتم اعتقال زوجته.


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