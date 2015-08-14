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شركة مياة القناة: محطة صرف صحى مدينة القصاصين تدخل الخدمة 20 أغسطس

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شركة مياة القناة: محطة صرف صحى مدينة القصاصين تدخل الخدمة 20 أغسطس شركة مياة القناة: محطة صرف صحى مدينة القصاصين تدخل الخدمة 20 أغسطس
أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه القناة والصرف الصحى، تشكيل لجنة لمناقشة أعمال محطة صرف القصاصين، وتوصلت إلى بدء دخول المشروع الخدمة فى موعد غايته 20 أغسطس، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

وأوضح حسين فى تصريحاتٍ له، أن اللجنة مُشَكَّلة من كل من، المهندس أحمد البعلى رئيس مدينة القصاصين، وممثلين عن شركتى المياه بالإسماعيلية، والمقاولين العرب، والهيئة القومية للصرف الصحى.

وأشار المهندس على حسين، إلى أن إجمالى ما تم الانتهاء منه بمشروع محطة صرف القصاصين 1120 وصلة، ووصلت شركة "المقاولون العرب" 333 وصلة منها، حلا لمشكلة المواطنين وتسريب المياه إلى الشارع، نتيجة أخطاء بالخط الرئيسى للمحطة، كما تُفرّغ شركة المقاولون العرب حاليا الشبكة، وإصلاح المطابق من أى كسور نتيجة التوصيل، أو تلف الخطوط مع ضبط المناسيب، واستكمال كافة الأغطية.

وأكد حسين إعلان المواطنين عن طريق الوحدة المحلية بسداد نسبة الإشراف 5%، وتقسيط الباقى على فاتورة المياه على أقساط، طبقا للائحة، على أن يلتزم المواطن بتوريد وتركيب الوصلة طبقًا للمواصفات، وتحت إشراف لجنة من منطقة القصاصين، وقطاع صرف الإسماعيلية.

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مصر 365