مرتضى منصور لـ"طليقة توفيق عكاشة": "أنا لو مكانه ما اعتذر ولا أسيبك"

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة إلى الإعلامية رضا الكرداوى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة، قائلاً: "أقسم بالله أنا لو مكان توفيق عكاشة ما اعتذر وما اسيبك وبالقانون"، مستطردًا: "الست دى جاتلى مكتبى من 4 سنين بالقضية دى، وأنا مباخدش قضايا غير لما أكون مقتنع بيها، وقلتلها اتفضلى ملفك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن توفيق عكاشة رجل وطنى وصديقه ولا يهدد أحدًا، مستطردًا: "الهانم بتفهم والدته وأخته والمحامين أن وزير الداخلية اللى مسلطها، وانتى كدابة الوزير مبيسلطش حد، وبيطبق القانون".

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