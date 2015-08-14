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مرتضى منصور لـ"طليقة توفيق عكاشة": "أنا لو مكانه ما اعتذر ولا أسيبك"

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مرتضى منصور لـ"طليقة توفيق عكاشة": "أنا لو مكانه ما اعتذر ولا أسيبك" مرتضى منصور لـ"طليقة توفيق عكاشة": "أنا لو مكانه ما اعتذر ولا أسيبك"
وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة إلى الإعلامية رضا الكرداوى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة، قائلاً: "أقسم بالله أنا لو مكان توفيق عكاشة ما اعتذر وما اسيبك وبالقانون"، مستطردًا: "الست دى جاتلى مكتبى من 4 سنين بالقضية دى، وأنا مباخدش قضايا غير لما أكون مقتنع بيها، وقلتلها اتفضلى ملفك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن توفيق عكاشة رجل وطنى وصديقه ولا يهدد أحدًا، مستطردًا: "الهانم بتفهم والدته وأخته والمحامين أن وزير الداخلية اللى مسلطها، وانتى كدابة الوزير مبيسلطش حد، وبيطبق القانون".


>اعتصام أسرة توفيق عكاشة وأنصاره بقسم مدينة نصر للمطالبة بالإفراج عنه

والدة توفيق عكاشة منهارة بقسم مدينة نصر: "الإخوان ماعملوش كده فى ابنى"

بالفيديو.. حياة الدرديرى:”توفيق عكاشة عنده القلب والسكر والضغط ومش عارفين ندخله العلاج”

بالفيديو.حياة الدرديرى لأنصار عكاشة:” الشرطة فوق دماغنا .. لكن الوزير لا”

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مصر 365

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