أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رقم قياسي ينتظر إنيستا في الدوري الإسباني

Google+ Print
رقم قياسي ينتظر إنيستا في الدوري الإسباني رقم قياسي ينتظر إنيستا في الدوري الإسباني

مدريد، (إفي): يستعد النجم أندريس إنيستا، لاعب وسط برشلونة وكارلوس جوربيجي لاعب أثلتيك بلباو خوض الموسم الخامس عشر لهما في الدوري الإسباني، متصدرين قائمة اللاعبين الحاليين الذين يخوضون أكبر عدد من المواسم في الليجا.

وفي المركز الثاني يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة حيث شارك في 12 موسما، يليه سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الذي لعب 11 موسما في الليجا.

كما أن إنيستا (31 عاما) هو اللاعب الحالي الذي لعب لفريق واحد في الليجا لأطول فترة بصورة متواصلة، حيث إن جوربيجي (34 عاما) كان قد تم ايقافه لعامين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

ولكن على مستوى اللاعبين المعتزلين، يتصدر القائمة سانتياجو كانيزاريس الذي لعب 20 موسما في الليجا واوزيبيو ساكريستان (19 موسما).

وفيما يتعلق بالمباريات، فإن زوبيزاريتا هو عميد لاعبي الليجا، برصيد 622 مباراة، يليه راؤول جونزالز (550).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع