رقم قياسي ينتظر إنيستا في الدوري الإسباني

مدريد، (إفي): يستعد النجم أندريس إنيستا، لاعب وسط برشلونة وكارلوس جوربيجي لاعب أثلتيك بلباو خوض الموسم الخامس عشر لهما في الدوري الإسباني، متصدرين قائمة اللاعبين الحاليين الذين يخوضون أكبر عدد من المواسم في الليجا.

وفي المركز الثاني يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة حيث شارك في 12 موسما، يليه سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الذي لعب 11 موسما في الليجا.

كما أن إنيستا (31 عاما) هو اللاعب الحالي الذي لعب لفريق واحد في الليجا لأطول فترة بصورة متواصلة، حيث إن جوربيجي (34 عاما) كان قد تم ايقافه لعامين بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

ولكن على مستوى اللاعبين المعتزلين، يتصدر القائمة سانتياجو كانيزاريس الذي لعب 20 موسما في الليجا واوزيبيو ساكريستان (19 موسما).

وفيما يتعلق بالمباريات، فإن زوبيزاريتا هو عميد لاعبي الليجا، برصيد 622 مباراة، يليه راؤول جونزالز (550).