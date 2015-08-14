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مايكل لاودروب ينضم لقائمة المرشحين لتدريب المكسيك

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مايكل لاودروب ينضم لقائمة المرشحين لتدريب المكسيك مايكل لاودروب ينضم لقائمة المرشحين لتدريب المكسيك

مكسيكو، (إفي): انضم الدنماركي مايكل لاودروب إلى قائمة المرشحين لتدريب المكسيكي بعد أن نفى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وجود أي اتصالات مع الاتحاد المكسيكي وتضاؤل فرص مواطنه خورخي سامباولي في تولي المهمة، وفقا لما أفادت به الصحافة المحلية اليوم.

وأشارت صحيفة (اليونيفرسال) اليوم إلى أن لاودروب، الذي رحل مؤخرا عن تدريب لخويا القطري، هو أحد المرشحين "بقوة" لتولي قيادة بطل الكأس الذهبية.

ونفى بييلسا، الذي يسعى المنتخب المكسيكي للتعاقد معه، وجود اتصال مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، قبل أيام من استقالته من تدريب مارسيليا الفرنسي.

في حين تضائلت حظوظ سامباولي في تولي تدريب المنتخب المكسيكي نظرا للشرط الجزائي الذي يتضمنه تعاقده مع تشيلي التي قادها للفوز بكوبا أمريكا 2015، والذي يقدر بـ15 مليون دولار.

وانضم لاودروب، لاعب ريال مدريد السابق، إلى قائمة المرشحين لتدريب المكسيك، والتي تضم البرازيلي ريكاردو فيراتي والأرجنتيني ريكاردو لافولبي والمكسيك فيكتور مانويل فوسيتيتش.

وسبق للدنماركي تولي تدريب فريقي خيتافي ومايوركا الإسبانيين وسوانزي سيتي الإنجليزي.

وأقيل المدير الفني السابق للمنتخب المكسيكي ميجل ايريرا بعد يومين من تتويجه بالكأس الذهبية إثر اعتدائه على صحفي.

ويخوض المنتخب المكسيكي لقاء وديا مطلع الشهر المقبل أمام ترينيداد وتوباجو، وفي الثامن من نفس الشهر يواجه الأرجنتين وديا.

بعدها ستستعد المكسيك لمواجهة الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل لحجز مقعد في بطولة كأس القارات الذي يقام في روسيا 2017.

وفي نوفمبر المقبل، ستبدأ المكسيك مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في روسيا 2018.

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