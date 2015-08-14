أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والسعودية دعامة الأمن القومي العربي

Google+ Print
وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والسعودية دعامة الأمن القومي العربي وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والسعودية دعامة الأمن القومي العربي

وزير الخارجية – سامح شكري

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، إن زيارة ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، تعتبر ضمن سلسلة اللقاءات على مستوى القيادة المصرية والسعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منوها بأن زيارته للمملكة ولقاء القيادات قبل زيارة ولى ولى العهد إلى القاهرة بمثابة حلقة متصلة من التعاون والتنسيق الوثيق بين الدولتين.
> وأكد “شكرى” خلال حوراه مع قناة العربية، أن هناك تنسيق وتناسق فى العلاقات المصرية السعودية وهناك رؤى مشتركة بين الجانبين، منوها أن العلاقة بين البلدين هى دعامة الأمن القومى العربى فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة العربية، لافتا إلى أن الأزمة السورية يجب أن يكون لها حل سياسى وفقا لجينيف، لاسيما أن هذا الحل هو من ينجى سوريا من المأزق الحالى، واعتبر شكرى بقاء بشار الأسد هو قرار شعبى،يتخذه الشعب السورى، بالرغم من أن هناك تحفظات من قبل فيما يتعلق بالممارسات التى يمارسها النظام فى حق شعبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري