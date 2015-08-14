وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والسعودية دعامة الأمن القومي العربي

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، إن زيارة ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، تعتبر ضمن سلسلة اللقاءات على مستوى القيادة المصرية والسعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منوها بأن زيارته للمملكة ولقاء القيادات السعودية قبل زيارة ولى ولى العهد إلى القاهرة بمثابة حلقة متصلة من التعاون والتنسيق الوثيق بين الدولتين.

> وأكد “شكرى” خلال حوراه مع قناة العربية، أن هناك تنسيق وتناسق فى العلاقات المصرية السعودية وهناك رؤى مشتركة بين الجانبين، منوها أن العلاقة بين البلدين هى دعامة الأمن القومى العربى فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة العربية، لافتا إلى أن الأزمة السورية يجب أن يكون لها حل سياسى وفقا لجينيف، لاسيما أن هذا الحل هو من ينجى سوريا من المأزق الحالى، واعتبر شكرى بقاء بشار الأسد هو قرار شعبى،يتخذه الشعب السورى، بالرغم من أن هناك تحفظات من قبل مصر فيما يتعلق بالممارسات التى يمارسها النظام فى حق شعبه.