أمريكا وحلفاؤها يشنون 23 ضربة جوية تستهدف داعش فى العراق

قال الجيش الأمريكى فى بيان اليوم الجمعة أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 23 ضربة جوية ضد متشددى تنظيم داعش فى العراق أمس الخميس.

وأضاف الجيش أن الضربات تركزت على أهداف قرب الرمادى من أجل محاصرة المدينة ومن ثم استعادتها من قبضة التنظيم المتشدد.

وقالت قوة المهام المشتركة أن ست ضربات نفذت قرب الرمادى عاصمة محافظة الأنبار وأصابت وحدات تكتيكية للدولة الإسلامية وموقعا قتاليا ودمرت أيضا مبان وعبوات ناسفة وعربات.

وقال الكولونيل مايك ايندوفينا المتحدث باسم التحالف فى البيان أن الضربات ستساعد تقدم القوات العراقية إلى نقطة حيث يمكنها تطويق الرمادى.

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