إصابة 9 فلسطينيين فى اشتباكات مع الجيش الإسرائيلى

ذكر تقرير إخبارى أن تسعة فلسطينيين أصيبوا بجروح مساء اليوم الجمعة فى بلدة سلواد بالضفة الغربية جراء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلى نتجت عن رشق الفلسطينيين للقوات الإسرائيلية بالحجارة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها الإلكترونى أن القوات الإسرائيلية ردت باستخدام "وسائل مكافحة الشغب".

وأضافت أن فلسطينيين اثنين أصيبا بطلقات ذات رؤوس اسفنجية بينما أصيب سبعة آخرون فى الجزء الأسفل من الجسم بطلقات مطاطية.

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