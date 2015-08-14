انتهت - روما 6-4 سيفيليا.. صلاااااح يسجل ويغادر

يدفع رودي جارسيا المدير الفني لروما بالدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق أساسيا لأول مرة على ملعب الأوليمبيكو بقميص الذئاب أمام سيفيليا بطل الدوري الأوروبي وديا.

المباراة تبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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إدين دجيكو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 4 من أول تصويبة له على المرمى بقميص روما.

وأحرز توروسيدس الهدف الثاني لروما في الدقيقة 8 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

صنع صلاح الهدف الثالث لديجكو في الدقيقة 43.

تمريرة بينية طولية من بيانيتش لصلاح الذي لعبها على الطائر لدجيكو الذي وضعها في المرمى الخال.

وأحرز نيونجولان الهدف الرابع في الدقيقة 44.

محمد صلاح يسجل هدفا في الدقيقة 56 بتصويبة جميلة.

وغادر صلاح في الدقيقة 60.

وأحرز توتي السادس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وأحرز دينيس سواريز هدف لسيفيليا في الدقيقة 70 وتبعه هدفا ثانيا عن طريق خوسيه أنطونيو رييس.

وأحرز كوك الهدف الثالث لسيفيليا في الدقيقة 83.

وجاء هدفا رابعا عن طريق سواريز في الدقيقة 86.