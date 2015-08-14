«جامعة المنوفية» تتراجع عن فصل 24 فرد أمن وتجدد لهم 6 أشهر

قرر الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، تجديد عقود أفراد أمن المستشفى الجامعى بشبين الكوم الـ 24 والتراجع عن قرار الاستغناء عنهم بعد الاستعانة بشركة أمن، خاصة لتأمين مستشفى الطوارئ.

وأكد رئيس الجامعة أنه حرصا على أسر الـ 24 من أفراد أمن مستشفى الجامعة واعتمادهم على عملهم طيلة الفترة الماضية بمستشفى الجامعة تم تجديد عقودهم 6 أشهر وإرسال أوارقهم إلى الجهات المسئولة للنظر فى موقفهم من التثبيت والتعيين .

وكان العشرات من أفراد الأمن الادارى لمستشفى الجامعة بشبين الكوم تظاهروا الاربعاء الماضى أمام المبنى الاداري لجامعة المنوفية بعد رفض تجديد عقود 24 منهم وقرار الاستغناء عنهم بعد الاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين مستشفى الطوارئ بعد فترة عمل دامت نحو عام ونصف على أمل التعيين.