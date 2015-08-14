انطلاق فعاليات بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية

انطلقت بالميناء الشرقى فى الإسكندرية اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية، برعاية نادى الرياضات البحرية بالمنتزه.

وشارك 7 لاعبين ولاعبات بقوارب طراز 7,4، كما شارك 18 لاعبا ولاعبة بقوارب طراز "أوبتمست"، من أندية اليخت بالإسكندرية، ونادى الصيد المصرى، ونادى يخت المعادى، والنادى المصرى بالقاهرة، ونادى هيئة قناة السويس بالإسماعلية، وتنظيم 7 سباقات من الطرازين، وتراوح زمن السباق بين 30 إلى 40 دقيقة، اتسمت بالحماس بين المشاركين.

ومن المقرر أن تختتم البطولة بحفل إعلان النتائج النهائية، وتوزيع الجوائز على الفائزين فى السابعة من مساء غد السبت، بمقر نادى اليخت المصرى بالإسكندرية.