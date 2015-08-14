محافظ المنوفية يقرر توصيل المياة للمناطق المحرومة بـ7 مراكز

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، مساء اليوم الجمعة مليون جنيه خارج الخطة، كمرحلة أولى من حساب الخدمات بالمحافظة، لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة المستجدة بكردون المبانى.

وتشمل الخطة مدن أشمون، وشبين الكوم، والباجور، ومنوف، وبركة السبع، والشهداء، وهى امتدادات عانى أهلها الحرمان من مياه الشرب لمدد زمنية تراوحت بين العامين والسبعة أعوام، رغم أنها تدخل ضمن الحيز العمرانى لهذه المدن، ولكن جاء حرمان هذه المناطق لبعد هذه المناطق عن التوسعات العمرانية، وبلغ إجمالى مساحة المناطق التى سيتم توصيل مياه الشرب لها 4031م، كان لمدينة شبين الكوم النصيب الأكبر، إذ بلغ إجمالى أطوال الامتدادات 1899م تليها مدينة أشمون بإجمالى 942م، ثم منوف 527م، والشهداء 347م، والباجور 215م، وبركة السبع 100م.