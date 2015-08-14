بالصور..متابعة تطوير شبكات الصرف ورفع المخلفات بحى العامرية فى الإسكندرية

شن حى العامرية ثان تحت إشراف علاء يوسف رئيس الحى، حملة لمتابعة أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى.

وتوجه معاون رئيس الحى للمرافق، وبصحبته رئيس قطاع مريوط، إلى قرية "7 بنجر السكر"، لمتابعة أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحى، ضمن أعمال التطوير الجارية بالقرية، وتحويلها إلى إحدى القرى النموذجية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قرية "1 بنجر السكر" لمتابعة أعمال إنشاء شبكة للصرف الصحى بالقرية، والاطلاع على الرسومات الهندسية للمشروع، والعمل على إزالة المعوقات التى تعترض التنفيذ.

وبناءً على شكاوى أهالى قريتى مريوط، والبنجر، من عدم وصول مياه الرى بترعة دليل مريوط، نتيجة عطل ماكينات الدفع بالمحطة رقم 2، توجه معاون رئيس الحى للمرافق، وبصحبته رئيس قطاع مريوط لمتابعة وصول وتدفق المياه فى الترعة ابتداءً من المحطة رقم 5.

فيما رفع حى العامرية أول من خلال إدارة الرصد البيئى، ومعاون رئيس الحى للنظافة والتجميل، مخلفات بإجمالى 114 طنا من المخلفات والقمامة.



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