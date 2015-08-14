موجز المحافظات.. وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أنه ارتفعت حصيلة المتوفين نتيجة التعرض لضربات الشمس بمحافظة أسوان لأربع حالات، بعد وفاة المواطن "عبد العزيز.ع"، 39 سنة، من مدينة أسوان، إثر تعرضه لضربة شمس، وإصابته بإجهاد حرارى وارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

ولقى ضابط شرطة مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين اثنين من البلطجية بقرية الحاج عيسى مركز كفر شكر، حيث أطلق عليه البلطجية الرصاص هو وشقيقه فلقى مصرعه فى الحال بسبب مرور المتهمين بسرعة جنونية أمام منزل المجنى عليه، وتم نقل جثة الضابط للمستشفى وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

ونجح رجال المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، فى تفكيك عبوة هيكلية كانت مزروعة بالقرب من ميدان النوفوتيل بوسط المحافظة، دون وقوع مصابين أو متوفيين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وسادت حالة من الذعر الشديد بين أهالى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعد العثور على حقيبة يشتبه أن بها متفجرات بجوار كوبرى الهويس بوسط المدينة.

من جانب آخر، أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن القيادة السياسية قررت بدء استيراد الماكينات الخاصة بحفر الأنفاق تحت مجرى قناة السويس فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال مميش، إنه يتم حاليًا تدريب عدد من المهندسين المصريين على تشغيل ماكينات حفر الأنفاق بدولة ألمانيا، مؤكدا رغبة القيادة السياسية فى قيام المصريين فى حفر أنفاق قناة السويس الجديدة والتى ستقوم بربط سيناء بالوادى.

وأشار مميش إلى أنه سوف يتم إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس وهو الجزء الثانى المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة، بهدف تنمية سيناء وربطها بالضفة الغربية وسهولة نقل البضائع والأفراد عبر سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار جنيه.

لمتابعة مزيد من اخبار المحافظات اضغط هنا

و إلى أهم الأخبار:

- وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان

- مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر

- خبراء المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر

- خبراء المفرقعات بالبحيرة يفككون قنبلة بدائية بجوار كوبرى الهويس

- أمن مطروح يضبط متهما انتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات

- استيراد الماكينات الخاصة بحفر 6 أنفاق تحت قناة السويس أكتوبر المقبل

- متظاهرو القائد إبراهيم ينددون بمواقف قطر.. ويرددون هتافات تحيا مصر

أخبار متعلقة:

- أخبار مصر للساعة 6 .. "اليوم السابع" تختتم مؤتمر دعم الصحف الإقليمية

- موجز الصحافة المحلية: سقوط إمبراطورية تمويل إرهاب الإخوان