أهالى يطالبون محافظ الإسماعيلية بتقنين أوضاع منازلهم بعد صدور قرارات إزالة

طالبت مجموعة من أهالى قرية أبو عطوة، اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بتقنين أوضاع المنازل التى يقيمون عليها، وصدر لها قرار إزالة بمعرفة الوحدة المحلية.

وجاء ذلك من خلال المذكرة التى تقدم بها الأهالى للمحافظ، وناشدوا فيها المسئولين بأن يتم النظر إليهم بعين الرأفة، حيث إنهم مقيمون بمنازلهم منذ فترة وليس لهم مقر إقامة آخر سوى هذه المنازل، والتى أقاموا بها ولا يعرفون إنها مخالفة وسوف تتم إزالتها.

وقالت بدرية غريب، مقيمة بعزبة الزغابة بأبو عطوة: أقيم أنا ووالدتى المسنة وبنتى المريضة فى منزل مساحة 100 متر منذ عشر سنوات، وتقدمت كثيرا لتقنين وضعى ولكن دون جدوى، حتى صدر لى قرار إزالة منذ عام تقريبا، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش غير مستقرين، ونطالب السيد المحافظ بتقنين وضعنا بأى طريقة.

وطالب الأهالى المحافظ بحل مشكلتهم وتقنين أوضاعهم بما تراه الوحدة المحلية مناسبا، ومستعدون لدفع المتحصلات المالية المطلوبة منهم مقابل منع الإزالة وتصحيح وضعهم، حماية لهم ولأسرهم من التشرد.