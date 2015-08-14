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الداخلية: الإخوان واصلوا فشلهم الذريع فى الحشد لدعواتهم التخريبية

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الداخلية: الإخوان واصلوا فشلهم الذريع فى الحشد لدعواتهم التخريبية الداخلية: الإخوان واصلوا فشلهم الذريع فى الحشد لدعواتهم التخريبية

اللواء أبو بكر عبد الكريم

أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات، أن تنظيم الإخوان الإرهابى واصل فشله الذريع في الحشد لدعواته التخريبية.

وأضاف اللواء عبدالكريم مساء اليوم الجمعة – أن تنظيم الإخوان الإرهابى فشل اليوم فى الحشد لدعوته التحريضية، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم الإرهابى نظموا مسيرات محدودة للغاية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، ومنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وقام عدد من المشاركين فيها بإطلاق الألعاب النارية على قوات الأمن.

وأشار اللواء عبد الكريم إلى أن قوات الأمن نجحت فى تفريق تلك المسيرات، وضبط 16 من المشاركين فيها وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات على أن رجال الشرطة على عهدهم الدائم مع شعب العظيم، مؤكدا استعدادهم لبذل كل الجهد والتضحية بالغالى والنفيس; للتصدى لأى دعوات من شأنها ترويع المواطنين أو الإخلال بالأمن والاستقرار بالشارع المصرى.

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