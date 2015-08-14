السكر يزيد من مشكلات النطق والزهايمر لدى السيدات

كشفت دراسة علمية حديثة، أن مقاومة الأنسولين الناتجة عن مرض السكرى من النوع 2، يمكن أن تساهم فى إصابة المرأة بمشكلات فى النطق وترفع من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة لورا إكبلاد، وهى باحثة فى جامعة توركو، إن مرض الزهايمر عادة ما يسبب تراجع فى الذاكرة العرضية ومشاكل الطلاقة اللفظية وأثناء التحدث.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 2000 شخص والمنشورة فى جمعية السكرى الأمريكية، أن النساء اللاتى لديهن مستويات أعلى من مقاومة الأنسولين أكثر عرضة للإصابة بخلل فى النطق.

>وأوضح الباحثون أن الطلاقة فى الحديث هى مقياس وظيفة المخ التنفيذية، حيث إن العجز فى وظيفة المخ التنفيذية يمكن أن ينبئ عن مرحلة مبكرة من مرض الزهايمر، وتشمل الوظيفة التنفيذية الذاكرة العاملة، والتخطيط وحل المشكلات.

ومع ذلك، أشار خبير آخر إلى أن هناك أدلة كثيرة ربطت بين مقاومة الأنسولين الناتج عن داء السكرى من النوع 2 والإصابة بمشاكل فى الذاكرة.

وقال كيث فارجو، مدير البرامج العلمية والتوعية فى جمعية الزهايمر، إن الغالبية العظمى ممن يعانون يعانون من مرض الزهايمر من النساء، حيث تعد المرأة أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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