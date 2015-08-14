الشوط الثاني - روما 5-0 سيفيليا.. صلاااااح يسجل ويغادر

يدفع رودي جارسيا المدير الفني لروما بالدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق أساسيا لأول مرة على ملعب الأوليمبيكو بقميص الذئاب أمام سيفيليا بطل الدوري الأوروبي وديا.

المباراة تبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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إدين دجيكو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 4 من أول تصويبة له على المرمى بقميص روما.

وأحرز توروسيدس الهدف الثاني لروما في الدقيقة 8 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

صنع صلاح الهدف الثالث لديجكو في الدقيقة 43.

تمريرة بينية طولية من بيانيتش لصلاح الذي لعبها على الطائر لدجيكو الذي وضعها في المرمى الخال.

محمد صلاح يسجل هدفا في الدقيقة 56 بتصويبة جميلة.

وغادر صلاح في الدقيقة 60.

وأحرز توتي الخامس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.