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بالفيديو - صلاح يصنع هدفا ' تيكي تاكا ' لدجيكو مع روما

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بالفيديو - صلاح يصنع هدفا ' تيكي تاكا ' لدجيكو مع روما بالفيديو - صلاح يصنع هدفا ' تيكي تاكا ' لدجيكو مع روما

صنع الجناح المصري محمد صلاح هدفا رائعا لإدين دجيكو مهاجم روما ليهز الأخير شباك سيفيليا.

روما يواجه سيفيليا في لقاء ودي على ملعب الأولمبيكو.

وشارك محمد صلاح أساسيا منذ البداية في أول لقاء له على ملعب العاصمة روما وحصل على تحية كبيرة بمجرد نزوله أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

روما تقدم سريعا بهدفين عن طريق الوافد الجديد دجيكو ثم فاسيليس توروسيدس.

وفي الدقيقة 41 ومن لعبة رائعة "تيكي تاكا" بين صلاح وميراليم بيانيتش أختتمها دجيكو بسهولة في مرمى سيفيليا.

شاهد الهدف

ونجح صلاح في تسجيل أول أهدافه بقميص روما في مرمى فالنسيا.

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فيديو اليوم السابع

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