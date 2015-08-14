قائمة الزمالك - 3 صفقات جديدة خارج مواجهة الحدود.. وظهور شريف وعبد الخالق

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود يوم السبت بدور الـ16 لكأس مصر.

واستبعد فيريرا أحمد الشناوي حارس المرمى من القائمة لحصوله على مزيد من الراحة وأحمد حمودي لعدم الجاهزية ومحمد عادل جمعة.

وأحمد حسن مكي للإيقاف مع حازم إمام وإسلام جمال العائد من الإصابة.

وظهر شريف علاء الظهير الأيسر للمقاولون المنضم حديثا للزمالك في القائمة لأول مرة.

وقام الزمالك بقيد إبراهيم عبد الخالق في القائمة.

والتالي قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: أحمد دويدار - محمد كوفي - علي جبر - حمادة طلبة - شريف علاء - عمر جابر

الوسط: طارق حامد - أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - مصطفى فتحي - أيمن حفني - محمد إبراهيم - كهربا

الهجوم: باسم مرسي - محمد سالم