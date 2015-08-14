صورة - أحمد سعيد يعتذر لمرتضى في الزمالك

توجه أحمد سعيد المذيع بقناة CRT إلى مقر نادي الزمالك يوم الجمعة لتقديم الاعتذار لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن أحمد سعيد توجه لمكتب مرتضى منصور في النادي وقام بتقبيل رأس رئيس القلعة البيضاء واعتذر عما بدر منه في الفترة الماضية.

وكان سعيد قد قام ببث مكالمة هاتفية قال إنه مرتضى منصور يقوم ببثه ورفع قضية ضده.

وتقبل مرتضى منصور اعتذار أحمد سعيد الذي تقدم به بشكل رسمي بحسب وصف المركز الإعلامي لنادي الزمالك.

وبذلك يسدل الستار عن القضية التي أثيرت في الأونة الأخيرة وشهدت جدلا واسعا عبر شاشة CRT.