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مونديال اليد - بالفيديو.. ثانية مجنونة تصعد بشباب مصر على حساب ألمانيا

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مونديال اليد - بالفيديو.. ثانية مجنونة تصعد بشباب مصر على حساب ألمانيا مونديال اليد - بالفيديو.. ثانية مجنونة تصعد بشباب مصر على حساب ألمانيا

تأهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عاما إلى دور الـ16 بكأس العالم للشباب المقام في روسيا بنسخته السادسة على حساب ألمانيا بعد الفوز في الثانية الأخيرة 24-23 يوم الجمعة.

ودخل المصري للشباب المباراة في حاجة للفوز لإقصاء الألمان.. بينما شباب ألمانيا يكفيهم التعادل للصعود رابع المجموعة الثانية.

فقد خسرت أمام إسبانيا 23-20 ثم سقوط أمام النرويج 24-21 وأيسلندا 31-29 والفوز الوحيد على فينزويلا 51-28.

وكانت النتيجة تشير لتقدم مصر حتى الثوان الأخيرة 23-22 والكرة في حوزة ألمانيا.

ونجح الألمان في التعادل 23-23 قبل ثانيتين من النهاية.. وأثناء احتفال اللاعبين سارع لاعبو مصر إلى نقطة المنتصف وسدد أحدهم الكرة في المرمى الألماني في غفلة من لاعبيه ظنا منهم انتهاء المباراة بالتعادل.

وبات منتخب مصر في المركز الرابع ليصعد لدور الـ16 مع أيسلندا وإسبانيا والنرويج.

وباتت مصر وتونس هما ممثلا القارة الإفريقية بعد خروج الجزائر في مونديال الشباب.

وتلعب مصر في دور الـ16 مع متصدر المجموعة الأولى السويد بعد الفوز على المجر في صراع حسم الصدارة 30-26.

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* الفيديو من صفحة Egypt Sports Network

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فيديو اليوم السابع

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