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أمين عام العربية لحقوق الانسان: لا يوجد لنا فرع في بريطانيا.. وهناك من يستخدم اسمنا للتحريض ضد مصر

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أمين عام العربية لحقوق الانسان: لا يوجد لنا فرع في بريطانيا.. وهناك من يستخدم اسمنا للتحريض ضد مصر أمين عام العربية لحقوق الانسان: لا يوجد لنا فرع في بريطانيا.. وهناك من يستخدم اسمنا للتحريض ضد مصر

علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان

ردًا على ما نشرته “وكالة الاناضول التركية” إن المنظمة العربية لحقوق الانسان أصدرت بيانًا اتهمت فيه المجتمع الدولي بمسئولية الفشل في منع وقوع مااسمته جرائم القتل في ميداني رابعة والنهضة.

قال علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان، لا يوجد لنا فرع في بريطانيا وهناك من يستخدم اسمنا للتحريض ضد ، مؤكدًا إن من ينتحل اسم المنظمة للتحريض ضد مصر في بريطانيا يضر البلاد.
> واكد شلبي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، إن المنظمة العربية لحقوق الانسان خاطبت الجانب البريطاني لمواجهة من ينتحل اسمها ، مشيرًا إلى إن هناك تقصير من الدولة تجاه مخططات البعض ضد مصر.

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