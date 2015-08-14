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الخارجية: الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي

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الخارجية: الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي الخارجية: الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي

وزير الخارجية – سامح شكري

علق المستشار أحمد ابوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التقرير الذي نشرته “سى إن إن” الأمريكية، حول الأوضاع الأمنية في ، في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي إن الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي.
> وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، إن وزارة الخارجية تحرص على التعليق على كافة إدعاءات الإعلام الغربي ضد مصر، قائلاً : ” تواصلنا مع القائمين على إدارة شبكة ” سي إن إن ” لتوضيح الموقف المصري من التقرير غير الموضوعي عن مصر”
> وأوضح أبوزيد إن وزارة الخارجية تنتظر نشر شبكة ” سي إن إن ” بيانها لتوضيح أخطاء تقرير الشبكة عن سيناء ، قائلا :” نواجه مخططات الإخوان التي تحرص على نشر الأكاذيب عن الوضع المصري بشكل سريع وحاسم “.

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