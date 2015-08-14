الخارجية: الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي

علق المستشار أحمد ابوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التقرير الذي نشرته شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، حول الأوضاع الأمنية في مصر، في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي إن الإعلام الغربي يتناول الأوضاع الداخلية في مصر بشكل غير موضوعي.

> وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، إن وزارة الخارجية تحرص على التعليق على كافة إدعاءات الإعلام الغربي ضد مصر، قائلاً : ” تواصلنا مع القائمين على إدارة شبكة ” سي إن إن ” لتوضيح الموقف المصري من التقرير غير الموضوعي عن مصر”

> وأوضح أبوزيد إن وزارة الخارجية تنتظر نشر شبكة ” سي إن إن ” بيانها لتوضيح أخطاء تقرير الشبكة عن سيناء ، قائلا :” نواجه مخططات الإخوان التي تحرص على نشر الأكاذيب عن الوضع المصري بشكل سريع وحاسم “.