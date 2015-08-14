روسيا تسلم مصر سفينة صواريخ «أسرع من الصوت»

سلمت روسيا سفينة الصواريخ “إر-32″ لمصر وكانت مزودة بصواريخ “موسكيت” المضادة للسفن والأسرع من الصوت.

وقد أبحرت السفينة من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط في أوائل شهر يوليو من العام الجاري ووصلت إلى الإسكندرية في نهاية الشهر الماضي، كما ذكرت “وكالة سبوتنيك”.

وكان على متن السفينة “إر-32″ طاقم روسي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015.

هذا وقد بدأت المفاوضات مع مصر بشأن تسليم السفينة لها في عام 2014 في إطار تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في مجال الدفاع.

ويذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت مصر وروسيا عقودا لتوريد معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

سفينة “إر-32″ بنيت في مصنع “فيمبيل” في مدينة رايبنسك في مقاطعة ياروسلافل في عام 1994.