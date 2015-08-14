5 أهم نصائح لإطلالة أصغر بـ 5 سنوات

دائماً ما تبحث المرأة عن كل ما يجعلها تبدو أصغر سنًّا؛ وقد تنفق الغالي والنفيس لتحقيق هذا الأمر من خلال البحث عن أحدث مستحضرات البشرة الخاصة بمكافحة التجاعيد.

اجعلي هذه الحلول في آخر قائمة اهتماماتك، فهناك طرق طبيعية أكثر بساطةً وسهولةً قد تساعدك لتبدي أصغر بخمس سنوات على الأقل من عمرك الحقيقي. إليك تفاصيلها:

قد يعجبك :أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل

1. ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة هي أفضل وسيلة لتحصلي على بشرة متوهجة ونضرة. فهي تزيد من تدفق الدم لكافة أنحاء الجسم، كما أنها تحميك من أمراض القلب والسمنة؛ فاحرصي على ممارسه الرياضة ثلاث مرات أسبوعيًّا، كما يمكنك ممارسة اليوغا فهي تساعدك على الاسترخاء الذي يجعلك تبدين أصغر سنّاً.

2. المكياج: استخدام ألوان معينة عند وضعك للمكياج قد يجعلك تبدين أصغر سنًّا فبدلًا من استخدام ظلال العيون البنية استخدمي الألوان الوردية الداكنة، والأحمر الخفيف كذلك يجعلك تبدين أصغر سنّاً؛ وكما أنّ استخدام كريم الأساس السائل بدل الكريمي والبودر يجعلك تبدين أصغر سنّاً. ولا تنسي وضع كريم الإخفاء حول العين لإخفاء أي هالات سوداء حول عينيك.

3. النظام الغذائي: هناك بعض الأطعمة التي تجعلك تبدين بسن أصغر كالأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك والأطعمة المضادة للأكسدة الغنية، مثل: زيت الزيتون، والفواكه، والخضراوات. والفواكه الغنية بفيتامين c؛ ومن ناحية أخرى هناك بعض الأطعمة التي عليك تجنبها تماماً وبالأخص التي تحتوي على دهون وسعرات حرارية عالية، فالطعام الصحي يظهر على البشرة ويجعلها نضرةً وصحيةً.

4. تقليل السكريات: معظمنا لا يعلم أنّ الكثير من السكر يؤدي إلى ظهور التجاعيد؛ فاحرصي على تقليل نسبة السكر الخاص في طعامك.

5.التدخين: يعتبر التدخين واحداً من أهم الأسباب التي تجعلك تبدين أكبر سنًّا من عمرك الحقيقي، كما أنّ التدخين يعمل على تهيج الجلد، كما أنه يسلب المواد المغذية للبشرة مما يؤدي إلى بهتان الجلد وشحوب البشرة.

تابعي أيضاً:

4 حلول مفاجئة لتجديد بشرتك بعد العيد

بالفيديو: التدليك بالفازلين هو أغرب طريقة لتطويل الرموش