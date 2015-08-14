إسرائيل تختار صاحب دعوة إبادة أطفال فلسطين سفيرا لدى الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اختار الليكود المتطرف وزير الشئون التكنولوجية والفضاء "دانى دانون" كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، ليكون السفير رقم 17 لدى الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم تعيين "دانون" الذى عمل مسبقا كنائب لوزير الخارجية، فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حالة من التوتر، بالإضافة إلى تجميد مباحثات السلام مع الفلسطينين.

وأوضحت الصحيفة أن تعيين "دانون" قوبل بانتقادات واسعة من قبل المعارضة فى إسرائيل، حيث قال زعيم المعسكر الصهيونى يتسحاق هرتصوج إن تعيين دانون دليل على السياسية الصغيرة لحكومة نتنياهو، موضحا أن تعيينه سيؤدى إلى عزله دولية لإسرائيل .

ويعرف عن "دانون" أنه ذو مواقف متطرفة ضد العرب، حيث إنه كان يقود المتطرفين اليهود فى عمليات لاقتحام المسجد الأقصى، وكذلك دعا إلى إبادة الأطفال الفلسطينيين خلال حرب غزة الأخيرة فى يوليو 2014.

- "سرايا القدس" تهدد بإنهاء اتفاق التهدئة فى حال وفاة أسير بسجون إسرائيل