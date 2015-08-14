الآلاف فى الدقهلية يشيعون جثمان شهيد طائرة سيوة

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية الستامونى، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمود محمد المتولى 24 سنة، الذى استشهد مع ثلاثة من زملائه فى سقوط طائرة هليكوبتر بواحة سيوة، بسبب عطل فنى أثناء مطاردة مجموعة من الإرهابيين.

وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، ويا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، وخرج الجثمان من مسجد القرية الكبير وسط حالة من الصراخ والبكاء لأهالى القرية، وأكد أهالى القرية تواضع الشهيد وحسن أخلاقه.

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