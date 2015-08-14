إغلاق مطعم شهير بروض الفرج لعدم توافر اشتراطات الدفاع المدنى

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحى روض الفرج بالتعاون مع شرطة المرافق مطعمًا شهيرًا بشارع شبرا وتم تشميعه بالشمع الأحمر وقطع جميع المرافق عنه بعد التأكد من عدم توافر اشتراطات الدفاع المدنى به.

وأكد المهندس محمد عبد النبى رئيس حى روض الفرج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار الغلق جاء ضمن حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات بشارع شبرا بحى روض الفرج والتى على أثرها تم إغلاق عدد من المحلات التجارية من بينها فرن ومحل للإكسسوارات وتم قطع المرافق عنها، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، مشيرًا إلى أن المحل بشارع شبرا تم إغلاقه أكثر من مرة وتم فتحه مرة أخرى ومنحه مهلة لتوفير شروط الحماية المدنية



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