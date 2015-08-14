أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبناء بسيون يشيعون شهيد حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة

Google+ Print
أبناء بسيون يشيعون شهيد حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة أبناء بسيون يشيعون شهيد حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة
خرجت قرية كفر الدوار مركز بسيون بمحافظة الغربية والقرى المجاورة لها لتشييع جثمان الرقيب رضا الجزار أحد أبناء القرية، والذى استشهد في حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة أثناء مطاردة لإرهابيين.

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد مأمور مركز بسيون وضباط وحدة مباحث المركز والآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، حيث خيم الحزن على القرية واتشحت بالسواد حزنًا على فراق الشهيد وأكد أبناء القرية أن الشهيد متزوج وله طفلة تبلغ من العمر 5 أيام ويتمتع بالسمعة الطيبة والخلق الحسن وعلاقته القوية بأبناء قريته من كبار السن والشباب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365