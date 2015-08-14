أبناء بسيون يشيعون شهيد حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة

خرجت قرية كفر الدوار مركز بسيون بمحافظة الغربية والقرى المجاورة لها لتشييع جثمان الرقيب رضا الجزار أحد أبناء القرية، والذى استشهد في حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة أثناء مطاردة لإرهابيين.

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد مأمور مركز بسيون وضباط وحدة مباحث المركز والآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، حيث خيم الحزن على القرية واتشحت بالسواد حزنًا على فراق الشهيد وأكد أبناء القرية أن الشهيد متزوج وله طفلة تبلغ من العمر 5 أيام ويتمتع بالسمعة الطيبة والخلق الحسن وعلاقته القوية بأبناء قريته من كبار السن والشباب.

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