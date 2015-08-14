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"الداخلية": ايداع توفيق عكاشة السجن تنفيذا لأحكام قضائية وأوامر النيابة

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"الداخلية": ايداع توفيق عكاشة السجن تنفيذا لأحكام قضائية وأوامر النيابة "الداخلية": ايداع توفيق عكاشة السجن تنفيذا لأحكام قضائية وأوامر النيابة
أكد مصدر أمنى، إيداع الإعلامى توفيق عكاشة أحد السجون العمومية، تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده، ووفقًا لأوامر التنفيذ الصادرة من النيابة العامة.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ له أنه تم ضبط توفيق إبراهيم عكاشة، الصادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إذ سبق مخاطبة النيابة العامة للإفادة عما إذا كانت هذه الأحكام قد صدر قرارًا بإيقافها من عدمه، وأفادت بخطابات معتمدة بأن هذه الأحكام واجبة النفاذ، ومن ثم عرضه على النيابة العامة بموجب تلك الأحكام، حيث أصدرت أوامر تنفيذ لها وبناءًا عليها تم إيداعه السجن.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتى فى إطار اطلاع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بدورها فى ضبط الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، احترامًا لأحكام القضاء وهيبة الدولة، وتنفيذًا للقانون، وتؤكد وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات التى خضع لها عكاشة، تمت فى إطار القانون.

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