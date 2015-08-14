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بالفيديو.. جزارون يقيمون حفلة تعذيب لعجل قبل ذبحه.. والحيوان يتتبع قاتله

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بالفيديو.. جزارون يقيمون حفلة تعذيب لعجل قبل ذبحه.. والحيوان يتتبع قاتله بالفيديو.. جزارون يقيمون حفلة تعذيب لعجل قبل ذبحه.. والحيوان يتتبع قاتله
تداول عدد من المواطنين يظهر حفلة تعذيب أقامها عدد من الجزارين لعجل محمل على سيارة ربع نقل تناوب جزار يدعى كوارشى طعن العجل بالسكين عدة طعنات متتالية؛ حيث أصيب العجل بالجنون من تناوب طعنه بالسكين متتبعًا "كوارشى" قاتله لرؤية الدم على السكين.

ويظهر الفيديو انكسار وتطاير قرن العجل من شدة تعذيبه أمام المارة فى الشارع ومحاولته الإفلات من التعذيب، وسط صرخات المارة والأطفال، بينما انهال رواد فيس بوك بالتعليقات السلبية على تعذيب الحيوان لدى ذبحه بوحشية.


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- بالفيديو..فى واقعة ذبح كلب بشبرا الخيمة.. ثورة للنشطاء بمواقع التواصل.. "الرفق بالحيوان" تقدم بلاغا ضد المتهمين.. والشرطة تضبطهم بعد تحديدهم من فيديو التعذيب.. والنيابة تقرر حبسهم بتهمة قتل حيوان عمدا

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مصر 365

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