مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": "داعش" أعدم شبابًا من سرت فى ساحة مسجد قرطبة

قال عضو المجلس البلدى لمدينة سرت الليبية، إبراهيم مليطان، إن تنظيم داعش الإرهابى يقوم باقتحام وتفتيش منازل المنطقة الثالثة فى المدينة ويطارد شبابها، مؤكدًا أن التنظيم الإرهابى قاموا بذبح شباب من مدينة سرت فى ساحة مسجد قرطبة، ونبشوا قبر الشهيد الشيخ خالد رجب وأخرجوا جثته وقاموا بإحراقها.

وناشد عضو المجلس البلدى لمدينة سرت، مساء الجمعة، دول العالمين العربى والإسلامى بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مدينة سرت من تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدًا أن المدينة فى مأزق منذ أربع سنوات ولا يسأل عنها أحد، موضحًا أن المدينة لها عبق تاريخى وثروات ويتعرض أبناؤها لقتل واستباح وذبح وصلب أبنائها.

وأكد أن أعضاء التنظيم الإرهابى توافدوا على مدينة سرت الليبية لاتخاذها قاعدة انطلاق لعملياتهم بعد سيطرة الارهابيين عليها منذ عامين، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تقف صامتة ومكتوفة الأيدى فالمدينة سقطت ضحية للتجاذبات السياسية حيث يتم ذبح أبنائها من الشباب والنساء.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية فى الدول الأفريقية انضمنت لعناصر التنظيم الإرهابى فى مدينة سرت، مؤكدًا أن العديد من العناصر الأجنبية من مختلف دول العالم تتوافد على مدينة سرت للقتال بجوار التنظيم الإرهابى، منتقدًا موقف الحكومة الليبية ما يحدث فى البلاد من انتهاكات وهجمة إرهابية شرسة واصفًا الوضع بـ"الكارثى".

مقتل داعشى مصرى وآخر سعودى على أيدى شباب مدينة سرت الليبية