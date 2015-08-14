5 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثانية

جولة جديدة على وشك الانطلاق من الدوري الأقوى والأعرق الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم FilGoal.com نصائح لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثانية.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم التالي على التوالي. (تعرف على تفاصيل دوري FilGoal.com)

وتنطلق الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي مساء الجمعة بلقاء يجمع بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

قبل أن تُستكمل الجولة بـ6 مباريات يوم السبت ومباراتين يوم الأحد. على أن يكون الختام مساء الاثنين بلقاء ليفربول أمام بورنموث.

ويقدم FilGoal.com 5 نصائح لرواد Fantasy قبل الجولة الثانية..

1) الدفاع

5 فرق فقط نجحت في الحفاظ على نظافة شباكها في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وهم مانشستر يونايتد وأستون فيلا وويست هام وليفربول ومانشستر سيتي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الـ5 فرق لم تظهر بشكل جيد في الدفاع وكادت شباكهم أن تهتز في أكثر من مناسبة.

الجولة الثانية ستشهد العديد من المباريات الصعبة والتي من المنتظر أن تشهد العديد من الأهداف ولذلك فالاعتماد على خماسي أو رباعي في خط الدفاع سيضر فريقك كثيرا.

الأفضل والأسلم سيكون الاعتماد على ثلاثي فقط في خط الدفاع. ويُفضل أن يكون من بينهم ناثانييل كلاين مدافع ليفربول الجديد من بينهم.

2) نجوم خارج الأضواء

الجولة الأولى شهدت تألق أكثر من لاعب تحت مسمى (خارج الأضواء) فلم يكن التألق من إدين أزار أو واين روني أو ميسوت أوزيل بينما جاء من رياض ماحرز ودامين ديلاني مدافع كريستال بالاس وغيرهما.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد الجولة الثانية تألق نجوم أخرى من خارج الأضواء.

تروي دييني مهاجم واتفورد وجوسيب جوميز مدافع ليفربول وجيريمان لينس لاعب وسط سندرلاند. أسماء قد تتألق في الجولة الثانية.

فتواجد أحدهم في فريقك لن يضرك وكذلك لأن أسعارهم ليست بالعالية.

3) العائدون والغائبون

بنسبة 100% سيغيب من جديد دافيد دي خيا عن حراسة مرمى مانشستر يونايتد. نفس الأمر بخصوص تيبو كورتوا حارس تشيلسي.

أوسكار قد يغيب أيضا عن لقاء تشيلسي ضد مانشستر سيتي ولكن نسبة غياب البرازيلي لا تتعدى الـ30%.

كي لاعب سوانزي أيضا ستجازف كثيرا في حالة تركه في فريقك. اللاعب بالتأكيد رائع ولكنه بنسبة كبيرة سيغيب عن لقاء فريقه أمام نيوكاسل.

على الجانب الأخر من المنتظر مشاركة أليكسيس سانشيز من البداية نفس الحال ينطبق على سيرخيو أجويرو.

ثنائي يزيد من قوة فريقك بنسبة 100%.

4) الأكثر انتدابا والأقل

جوسيب جوميز مدافع ليفربول هو أكثر لاعب تم انتدابه قبل بداية الجولة الثانية.

150.047 مشتركا قاموا بضم جوميز في تشكيلتهم.

ليس هذا فقط من ليفربول بل فيليب كوتينيو لاعب الوسط أيضا هو ثاني أكثر لاعب انتدابا للتشكيل في الجولة الثانية.

114.091 مشتركا ضموا كوتينيو. بالتأكيد ثنائي سيكونا مفيدا جدا لفريقك ولكن جدول ليفربول فيما هو قادم ليس بالسهل نهائيا.

لا تنخدع كثيرا في ضم الخماسي الأكثر انتدابا في العالم (جوميز - كوتينيو - دارميان - ماحرز - كومباني) فجدول ما هو قادم ليس بالسهل على أي فريق منهم.

على الجانب الأخر كورتوا بالتأكيد هو الأكثر خروجا من الفرق بسبب طرده يأتي أيضا ثيو والكوت.

على الرغم من إن الأخير سيكون لدية الفرصة في المباريات القادمة لأرسنال.

5) شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

كريستيان بينتيكي مهاجم ليفربول الجديد أمامه الفرصة ضد بورنموث لتسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص ليفربول.

دييني مهاجم واتفورد من المتوقع تألقه أمام ويست بروميتش ألبيون وخصوصا بعد دفاع الأخير السيء للغاية الذي ظهر في الجولة الأولى.

هاري كين ينوي لقيادة توتنام للفوز على ستوك سيتي وتسجيل أول أهدافه في الدوري.

اختيار القائد من هؤلاء الـ3 قد يكون الخيار الأمثل.