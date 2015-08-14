حركة بريطانية ضد الإسلام وراء إقامة مباراة يونايتد وأستون فيلا يوم الجمعة

لماذا تغير موعد انطلاق مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ حركة ضد الإسلام هي السبب.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على أستون فيلا مساء الجمعة في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكان من المنتظر إقامة المباراة يوم السبت إلا أن اللجنة المنظمة للدوري قررت تقديم موعد المباراة بسبب حركة "الدفاع الإنجليزي".

حركة الدفاع الإنجليزي هي حركة يمينية متطرفة مناهضة لتطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانية قررت تنظيم مسيرة بالقرب من منطقة "والسالا" وهي منطقة قريبة من ملعب فيلا بارك مساء يوم السبت مما سيتطلب حضور مكثف للشرطة.

بالإضافة لأن مانشستر يونايتد سيواجه كلوب بروج البلجيكي في تصفيات التأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فكان من المستحيل تأجيل مباراة أستون فيلا من السبت للأحد. لذا تقرر تقديم موعدها على أن تقام في موعد غير مُعتاد وهو يوم الجمعة حسبما أكد موقع The42 في تقريره.

جدير بالذكر إن اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي قررت إدراج يوم الجمعة ضمن جدول المباريات لكن ليس هذا الموسم بل بداية من أغسطس 2016 إذ تبدأ صفقة الرعاية التليفزيونية الجديدة.