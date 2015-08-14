بالفيديو - ملعب الأوليمبيكو يهتز بالهتاف لـ صلاح ' الأساسي ' في ظهوره الأول

دخل محمد صلاح جناح روما أرض ملعب الأوليمبيكو معقل الذئاب قبل مباراة سيفيليا الودية التي تشهد التقديم الأول للدولي المصري لجمهور فريقه الجديد.

ولعب صلاح مع روما مواجهة ودية ضد فالنسيا في إسبانيا وسجل هدف في ظهوره الأول.

وقبل المباراة الختامية قبل انطلاق الدوري يوم 22 أغسطس الجاري ضد هيلاس فيرونا.. قدم نادي روما لاعبيه.

ودخل كل لاعبي روما إلى أرض الملعب وكان صلاح في الظهور قبل الأخير ثم الصفقة الجديدة إدين دجيكو قبل المدرب رودي جارسيا.

وحظى صلاح باستقبال وهتاف حار فور دخوله الملعب.

وأعلن رودي جارسيا المدير الفني عن تشكيل فريقه الذي يواجه سيفيليا.

وضم التشكيل: تشيزني - مايكون - كاستان - مانولاس - توروسيدس - بيانيتش - كيتا - ناينجولان - صلاح - دجيكو - فالكي

شاهد استقبال صلاح