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التشكيل - فيدال وكوستا أساسيان مع بايرن في انطلاق الدوري الألماني

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التشكيل - فيدال وكوستا أساسيان مع بايرن في انطلاق الدوري الألماني التشكيل - فيدال وكوستا أساسيان مع بايرن في انطلاق الدوري الألماني

يشارك الثنائي الجديد دوجلاس كوستا وأرتورو فيدال منذ البداية مع بايرن ميونيخ في انطلاق مشوار الدوري الألماني أمام هامبورج.

بايرن يواجه هامبورج في افتتاح منافسات الدوري الألماني.

وظهر أسم فيدال أساسيا منذ البداية الحال ذاته ينطبق على كوستا الذي أنضم إلى بايرن قادما من شاختار دونيتسك من أوكرانيا.

كما يجلس ماريو جوتزه على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل بايرن بالكامل:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: دافيد ألابا - مهدي بن عطيه - بواتينج - فيليب لام.

الوسط: ألونسو - فيدال - مولر - روبين.

الهجوم: ليفاندوفيسكي - كوستا.

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