انتهاء أزمة مرتضى منصور ومذيع CRT بالتصالح

نشر الكاتب الصحفي عبد الناصر الزهيري، صورة تجمعه بالصحفي سامي عبد الراضي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد سعيد رئيس قناة crt.

وقال الزهيري: الحمد لله، وُفقت أنا وصديقي سامي عبدالراضي في إنهاء أزمة الزميل أحمد سعيد رئيس قناة crt، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وكانت جلسة في منتهي الود والاحترام.

وأضاف: رئيس نادي الزمالك نفى أن يكون قد سب والدة أحمد سعيد، مؤكدًا أن هناك من يقلد صوته، الأمر الذي دعا الزميل أحمد سعيد لاعتبار أن ما بُني علي خطأ يعتبر خطأ يجب الاعتذار عنه، وانتهت الجلسة بتبادل المشاعر الطيبة والاحترام المتبادل بين الجميع.