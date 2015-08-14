الداخلية: إيداع توفيق عكاشة السجن تنفيذا لأحكام القضاء

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إنه تم نقل الإعلامي توفيق عكاشة إلى أحد السجون العمومية تنفيذا لأوامر النيابة العامة.

وأضاف المصدر أنه في إطار اطلاع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بدورها في ضبط الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وتنفيذًا للقانون تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أمكن صباح اليوم ضبط توفيق إبراهيم عكاشة الصادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث سبقت مخاطبة النيابة العامة للإفادة عما إذا كانت هذه الأحكام صدر قرار بإيقافها من عدمه.

وأفادت بخطابات معتمدة أن الأحكام الصادرة ضده واجبة النفاذ، ومن ثم تم عرضه على النيابة العامة بموجب تلك الأحكام، حيث أصدرت أوامر تنفيذ لها، وبناء عليه تم إيداع عكاشة أحد السجون العمومية. وتؤكد وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات التي خضع لها “عكاشة” تمت في إطار القانون.