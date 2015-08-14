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سامسونج تصمم أكبر “وحدة تخزين” في العالم

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سامسونج تصمم أكبر “وحدة تخزين” في العالم سامسونج تصمم أكبر “وحدة تخزين” في العالم

أرشيفية

كشفت شركة سامسونج خلال أحد المؤتمرات التقنية بكاليفورنيا، الخميس، عن ما يمكن وصفها بأكبر وحدة تخزين في مجال التقنية حتى الآن بسعة 16 تيرابايت.

وتعتمد الوحدة الجديدة المصمتة “SSD”، والتي تحمل الإسم الكودي “PM1633a”، على رقائق التخزين من طراز “فلاش ناند” كبديل عن الإسطوانات الدوارة.

وبحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز عربية” أن سامسونج تستهدف في الأساس قطاع الشركات من خلال وحدتها الجديدة، خصوصاً أنها تتفوق بشكل واضح من حيث السعة على منتجات الشركات المتخصصة في منتجات التخزين مثل ويسترن ديجيتال أو سيجيت، التي توفر وحدات تخزين بسعة 8 أو 10 تيرابايت على حد أقصى في الوقت الحالي.

 

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