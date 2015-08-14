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التشكيل - عدنان أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

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التشكيل - عدنان أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا التشكيل - عدنان أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

ظهر أسم عدنان يانوزاي في التشكيل الأساسي لنادي مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا.

يونايتد يحل ضيفا على أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأعلن الهولندي لويس فان جال المدير الفني ليونايتد عن التشكيل الأساسي للفريق الذي شهد اختلاف واحد فقط عن تشكيل الجولة الأولى.

إذ يشارك البلجيكي عدنان منذ البداية على حساب أشلي يونج بينما يستمر سيرجيو روميرو في حراسة مرمى يونايتد.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: روميرو.

الدفاع: لوك شاو - كريس سمولينج - دالي بليند - ماثيو دارميان.

الوسط: مايكل كاريك - مورجان شنايدرلين - ممفيس ديباي - خوان ماتا - عدنان.

الهجوم: واين روني.

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