تناول الدجاج وتجنب السجق والسوسيس يعزز خصوبة الرجال

نتائج رائعة للغاية، كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن بعض النصائح الغذائية الهامة لتعزيز خصوبة الرجال، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من كلية الصحة العامة جامعة هارفارد الأمريكية، شملت 141 من المتزوجين فى الفترة من 2007 حتى 2014.

وأشارت الدراسة إلى أن الحد من تناول اللحوم المصنعة مثل السجق والسوسيس والبسطرمة يساهم فى تعزيز فرص الإنجاب لدى الرجال، فيما ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون أكبر كميات من هذا النوع من اللحوم بشكل منتظم قلت فرص إنجابهم بنسبة 28%.

وعلى النقيض تماماً، كشفت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا أكبر قدر من الدجاج ولحوم الطيور تعززت خصوبتهم وفرصهم الإنجابية بنسبة 13%، وخاصة ً الذين يلجئون للإنجاب باستخدام تقنية التلقيح الصناعى أو طفل الأنابيب.

وأوصى الخبراء الأشخاص المتزوجين الذين يعانون من مشاكل فى الإنجاب ويخضعون للعلاجات المختلفة باتباع حمية غذائية صحية والابتعاد عن الأطعمة الضارة لتحسين فرص الإنجاب.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية " ertility and Sterility"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .