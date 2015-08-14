6 ممارسات خاطئة تزيد من العرق فى الموجة الحارة

إفراز العرق أحد أهم العمليات التى تحافظ على توازن الجسم، خاصة خلال الموجة الحارة التى نمر بها فى تلك الفترة.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية أكد أن الكثير من الممارسات غير الصحية قد تؤدى إلى زيادة إفراز العرق خلال الموجة الحارة، مما قد يزيد من مشكلة انبعاث رائحة كريهة من الجسم.

>ونصح أخصائى الجلدية بالتخلى عن هذه الممارسات غير الصحية، التى تزيد من العرق الذى يفرزه الجسم بشكل يتعدى الحد الطبيعى ومنها:

- ارتداء ملابس بوليستر يخزن الهواء ولا يوفر تهوية جيدة للجلد فيزيد العرق.

>- ارتداء الملابس ذات الألوان القاتمة، تخزن الحرارة وتزيد إفراز العرق.

>- رش العطور على الجلد مباشرة مما قد يرفع درجة حرارته مع الشمس.

>- عدم الاستحمام لأكثر من مرة خلال اليوم.

>- الجلوس فى الأماكن غير جيدة التهوية لساعات طويلة.

>- قلة شرب المياه على مدار اليوم.

>- قلة شرب العصائر الطبيعية خلال اليوم.