"سرايا القدس" تهدد بإنهاء اتفاق التهدئة فى حال وفاة أسير بسجون إسرائيل

هددت "سرايا القدس" الذراع العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، إسرائيل بإنهاء التزامها باتفاق التهدئة فى حال وفاة الأسير محمد علان الذى دخل فى غيبوبة إثر تردى وضعه الصحى بعد 61 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال ناطق عسكرى باسم سرايا القدس - فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة - "تعلن سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، أنه فى حال استشهاد الأسير البطل محمد علان، فهى جريمة للاحتلال بحق أسرانا وشعبنا، تلزمنا بالرد عليها بقوة، وتنهى أى التزام من جانبنا بالتهدئة".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد نقلت الأسير محمد علان إلى مستشفى "برازيلاي" فى عسقلان (جنوب إسرائيل) قبل أيام تمهيدا لإطعامه قسريا بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 61 على التوالى احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأعلن نادى الأسير الفلسطينى (غير حكومي) فى بيان صحفى اليوم الجمعة إن تدهورا خطيرا طرأ على وضع علان وإنه دخل فى غيبوبة.

واعتقل علان ( 30 عاما)، وهو محامي، فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الإدارى (بلا تهمة أو محاكمة) له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي".

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