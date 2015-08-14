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رئيس وزراء العراق يدعو القضاء لاتخاذ قرارات جذرية لتأكيد استقلاليته

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رئيس وزراء العراق يدعو القضاء لاتخاذ قرارات جذرية لتأكيد استقلاليته رئيس وزراء العراق يدعو القضاء لاتخاذ قرارات جذرية لتأكيد استقلاليته
أفادت فضائية العربية الحدث فى خبر عاجل لها، أن حيدر العبادى، رئيس وزراء العراق، يدعو السلطة القضائية لاتخاذ قرارات جذرية للتأكيد على سيادة القضاء.

وكان الرئيس العراقى، حيدر العبادى، قد قال: "إن أمامنا مهمة صعبة وهى بناء وطن عراقى للجميع على أسس سلمية كون حزب البعث قضى على البلاد على مدى 35 عامًا"، لافتًا إلى أن الأمة العربية لها تاريخ مشرق يمكن أن نستفيد منه دون تقديس فى غير محله، وذكر قائلاً: "لن نسمح بديكتاتورية جديدة فى العراق.. لن أسعى ولن أقبل بذلك".
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