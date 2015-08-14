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"أطباء بلا حدود" تتهم سوريا باستهداف مستشفيات تسيطر عليها المعارضة

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"أطباء بلا حدود" تتهم سوريا باستهداف مستشفيات تسيطر عليها المعارضة "أطباء بلا حدود" تتهم سوريا باستهداف مستشفيات تسيطر عليها المعارضة
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود السورية اليوم الجمعة بقصف مستشفيات فى مناطق تسيطر عليها المعارضة بطريقة ممنهجة، وقالت أطباء بلا حدود ان الضربات التى توجهها طائرات حربية سورية الى المستشفيات قتلت 11 شخصا بينهم ثلاثة من العاملين بالقطاع الطبى فى محافظة ادلب الشمالية الغربية فى الأسبوع المنصرم. وأصيب فى القصف 31 شخصا آخرين.

وقال سيلفيان جرول رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود فى سوريا بالهاتف "من الواضح أن الوقائع التى حدثت فى الايام القليلة الماضية فى ادلب قامت بها طائرات أطلقت صواريخ وواضح جدا جدا من الاضرار ان هذا كان متعمدا ومستهدفا." وأضاف "يتناقض هذا تماما مع القانون الدولي."

وسقطت معظم ادلب هذا العام فى أيدى تحالف مسلحين اسلاميين يحققون مكاسب بينما يتقدمون غربا صوب المعقل الساحلى للرئيس بشار الاسد. وسقطت عاصمة المحافظة فى مارس اذار.

وقال جرول "بعد سقوط (مدينة) إدلب على الفور تعرضت المستشفيات الرئيسية التى كانت متبقية فى ذلك الوقت للقصف من طائرات حربية حكومية."
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