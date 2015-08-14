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إمام الحرم المكى : داعش الضلال نهجوا منهج الخوارج كفروا المسلمين

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إمام الحرم المكى : داعش الضلال نهجوا منهج الخوارج كفروا المسلمين إمام الحرم المكى : داعش الضلال نهجوا منهج الخوارج كفروا المسلمين
قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد إن الفئة الضالة المضلة المدعوة "داعش" والتى لها أنصارها ونشاط إعلامها لبست على الناس دينهم وخلطت على الشباب فهومهم بادعاءات ملفقة وأكاذيب مزورة ، مؤكدا أن داعش جماعة ظالمة مفسدة مستبيحة للدماء جمعت بين فساد المنهج وظلم المسلك مؤيدة من جهات دولية وإقليمية .

وأضاف فى خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام "هذا بيان حول الفئة الضالة المضلة المدعوة بداعش ولقد علم المسلمون علماؤهم وعامتهم أن أبرز صفات الخوارج أنهم يكفرون المسلمين حتى كفروا الصحابة رضوان الله عليهم يقتلون أهل الإسلام ، داعش الضلال نهجوا منهج الخوارج كفروا المسلمين والدول .

وحذر الشباب من المخاطرة بأنفسهم وحثهم على اللحاق بركب العلماء وأكد أن من يدخل مع "داعش" أو يناصرهم أو يؤيدهم أو يزين أعمالهم فإنه شريك فى قتل المسلمين وتسويغ ما يفعلون ، وأن المفجر لنفسه جمع موبقتين قتل النفس المؤمنة وقتل نفسه بالانتحار.
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مصر 365